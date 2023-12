Grassi sempre presente. Dietro Luperto non sbaglia

BERESZYNSKI 5.5 – Soffre la rapidità di Banda, poi è costretto ad alzare bandiera bianca per un guaio muscolare.

EBUEHI 6 – In occasione del vantaggio del Lecce concede troppo spazio a Banda, però rispetto al compagno è più propositivo.

ISMAJILI 6 – Attento in marcatura, commette un solo svarione nel primo tempo scivolando in chiusura su Banda.

LUPERTO 6.5 – Tiene a bada l’ex Piccoli prima e Krstovic poi, rendendosi pure pericoloso nell’area avversaria.

BASTONI 6 – Ordinato in fase di copertura, più timido in quella di appoggio.

KOVALENKO 5.5 - L’eroe di Napoli, sempre positivo anche quando entrato con Sassuolo e Genoa, stavolta premiato con la titolarità parte bene salvo poi uscire pian piano dal vivo del gioco.

FAZZINI 6 – Ci mette la consueta verve ed anche discreta qualità, manca però di concretezza al momento di fare la scelta giusta.

GRASSI 6.5 – Sempre ben posizionato fa filtro davanti alla difesa e da buone geometrie, anche se talvolta è un po’ troppo lento nel far girare la palla. Sfortunato in fase conclusiva, con Falcone che gli dice due volte di no.

MALEH 5.5 – Solita generosità, ma anche solito cartellino giallo e, stavolta, meno pulizia del solito dal punto di vista tecnico.

MARIN 6 – Entra con buon piglio, difende e si propone con continuità, servirebbe però un pizzico di lucidità in più al momento della giocata decisiva.

CAPUTO 6.5 – Movimenti da attaccante vero e grande lavoro spalle alla porta, passano dai suoi piedi tutte le occasioni più pericolose. Speriamo con l’infortunio non sia niente di grave.

SHPENDI 5.5 – Il ragazzo è giovane e si farà, ma ancora è un po’ ’leggero’.

CANCELLIERI 5.5 – Decisivo nel pari col Genoa, non si ripete. Ha un occasione in avvio, poi si spegne lentamente fino al cambio.

GYASI 6 – Ha poco tempo a disposizione per poter incidere, comunque la volontà non gli manca.

ANDREAZZOLI 6 – Un paio di cambi forzati ne complicano i piani e nel primo tempo la squadra non appare così decisa a ricercare una vittoria che sarebbe invece importante per la classifica. Ancora una volta, però, viene fuori il carattere quando va sotto, sebbene il forcing finale sia molto confusionario.

Si.Ci.