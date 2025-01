Il mercato. Caccia all’attaccante, spunta anche il nome di Okereke

Siamo entrati nella seconda metà di questa finestra di mercato invernale, che si chiuderà il 2 febbraio a mezzanotte, e i prossimi potrebbero essere giorni decisivi in casa Empoli per arrivare ad almeno un nuovo attaccante da regalare a D’Aversa. I nomi su cui la società azzurra sta lavorando sono sempre gli stessi. In primis, Shomurodov della Roma, per il quale dalla capitale arrivavano segnali di trattativa avanzata anche se non ancora chiusa. Ma non sono da scartare anche le strade che portano a Kouame della Fiorentina e soprattutto Okereke (nella foto), di proprietà della Cremonese, ma in prestito dalla scorsa estate ai turchi del Gaziantep.

Sull’attaccante esterno della Fiorentina si sta muovendo anche il Torino, che ha proposto ai viola uno scambio con Sanabria, ma l’operazione non è ancora decollata, anche perché Kouame non appare totalmente convinto di trasferirsi all’ombra della Mole. Per quanto riguarda David Okereke, 27enne nigeriano già oggetto del desiderio azzurro e con alle spalle 14 gol in 74 partite di Serie A con le maglie di Venezia, Cremonese e Torino, ci sarebbe invece da battere la concorrenza del Cagliari. Tra l’altro, essendo già in prestito ad un altro club, Okereke dovrebbe prima essere richiamato alla base dalla Cremonese per poi essere successivamente girato in prestito a un’altra destinazione.

Finora l’attaccante nigeriano è stato impiegato 14 volte in Turchia, undici da titolare, realizzando 6 reti, di cui però 5 nelle ultime 8 gare. Club sardo che segue come l’Empoli anche Shomurodov e Dessers, attaccante o seconda punta anche in questo caso ex Cremonese in Italia, attualmente in forza al Glasgow Rangers nella massima lega scozzese, dove nelle ultime 5 uscite ha collezionato appena 27 minuti. Domenica scorsa ha messo a segno una tripletta e un assist nel 5-0 rifilato al Fraserburgh nel quarto turno della Coppa di Scozia. Un nome attenzionato resta anche quello di Borrelli del Brescia, mentre Nicholas Bonfanti del Pisa, su cui anche l’Empoli aveva chiesto informazioni, è a un passo dal Bari.

Si.Ci.