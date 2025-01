Mattia de sciglio. "Squadra giovane. Dobbiamo credere in noi stessi»

Mattia De Sciglio ha tagliato proprio a San Siro contro l’Inter il traguardo delle 200 presenze in Serie A. Il debutto nel massimo campionato italiano risale al 10 aprile 2012 con il Milan, non ancora ventenne. L’ex Juventus ha giocato da terzo di difesa, disputando complessivamente un buon match sebbene abbia sofferto le discese nerazzurre a sinistra nel finale.

"Rispetto al primo periodo, gli ultimi risultati negativi ci hanno portato ad avere in campo un po’ meno della spensieratezza e spregiudicatezza dimostrate fino a un mesetto fa – ha commentato nel post partita di Milano –. Siamo una squadra molto giovane e credo fosse preventivabile che prima o poi sarebbe arrivato un momento di difficoltà. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo perché quello che abbiamo guadagnato finora non ce l’ha regalato nessuno".

Proprio l’esperienza di De Sciglio può essere importante per uscire da questo momento delicato. "Per alcuni giovani può essere facile fare un po’ ’up and down’ a livello di morale, ma bisogna cercare di mantenersi positivi. Per una squadra che lotta per salvarsi, la convinzione nei propri mezzi e nel lavoro quotidiano deve essere al primo posto".

Infine il difensore azzurro chiude con un parere sul compagno Esposito. "Ha grandi qualità e lo vedo già maturo per l’età che ha – conclude –. Per noi è un giocatore importante e speriamo che continui a darci il suo contributo".