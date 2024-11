I biglietti. Ottavi di Coppa. È già derby-mania. Ma la capienza sarà ridotta

All’orizzonte c’è prima la trasferta di Milano contro il Milan di Fonseca, i biglietti per il settore ospiti sono in vendita fino alle 19 di domani con l’Unione Clubs Azzurri che sta organizzando il viaggio in pullman (per prenotarsi è possibile chiamare il numero di telefono 0571 993917), ma è già alta anche la ‘febbre’ per il derby di mercoledì prossimo 4 dicembre al Franchi contro la Fiorentina, valido per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Già da ieri pomeriggio, infatti, sono in vendita al prezzo di 23 euro i tagliandi per il settore ospiti identificato nella curva esterna che sarà però a capienza ridotta. La vendita, che rimarrà attiva fino alle 19 del giorno precedente la partita, è consentita solo per i possessori della fidelity card dell’Empoli Fc. I biglietti sono disponibili sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. Inoltre a Empoli è possibile acquistarli anche presso l’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona, 2 (zona campo sussidiario). Il secondo derby stagionale, dopo quello terminato a reti bianche dello scorso 29 settembre al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, sarà in orario serale di un giorno lavorativo, ma vista la vicinanza e la rivalità sportiva è lecito attendersi una buona presenza di tifosi azzurri: inoltre, passando il turno, l’Empoli eguaglierebbe il suo miglior risultato nella competizione, cioè i quarti di finale.