I DATI. La rosa azzurra ora vale 69 milioni: è penultimo posto. I corner? Sono tabù

Chiuso il mercato, è tempo di valutazioni. Come ad esempio quella relativa al valore della rosa. I dati sono forniti dal sito specializzato Transfermarkt.it che stila la classifica del valore delle rose di Serie A. L’Empoli nel mercato invernale ha perso Baldanzi, Maldini e Ranocchia ma si è assicurato M’Baye Niang, Alberto Cerri e Szymon Żurkowski. Sui numeri incide anche il rendimento, cioè il valore acquisito o la svalutazione di tutti i giocatori della rosa in base alle prestazioni nella prima parte della stagione. Ed è così che la differenza calcolata da Transfermarkt è di un - 14,5 milioni. Un dato che fa scivolare l’Empoli al penultimo posto della Serie A per valore complessivo della rosa, stimato in 69 milioni. Dietro c’è solo il Verona che ha venduto tanti pezzi pregiati e ha una valutazione totale di 61 milioni. Poco più sopra dell’Empoli troviamo Lecce (81 milioni), Cagliari (83 milioni) e Salernitana (84 milioni). A proposito di classifiche, c’è un altro dato che fa riflettere. L’Empoli è ultimo per gol su palle inattive. Calci d’angolo e punizioni non vengono sfruttati al meglio dagli azzurri: solo un gol sul 6% del totale. E tra l’Empoli e le altre squadre c’è un abisso. Al penultimo posto di questa classifica infatti troviamo Monza, Torino e Salernitana: tutte con 5 gol all’attivo.