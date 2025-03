I ’nazionali’. Cacace può esultare. Andrà al Mondiale. Goglichidze titolare e premiato in campo

Un giocatore dell’Empoli sarà ai prossimi Mondiali del 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. A centrare la qualificazione è stato Liberato Cacace con la sua Nuova Zelanda, vincitrice 3-0 nella finale delle qualificazioni oceaniche contro la Nuova Caledonia. Un tris maturato nella ripresa, in cui l’esterno mancino azzurro è rimasto in campo fino all’86’. Altra grande soddisfazione quindi per il 24enne di Wellington, che dopo aver alzato al cielo da capitano la Ofc Nations Cup adesso potrà partecipare alla sua prima manifestazione iridata, mentre per la Nuova Zelanda si tratta della terza apparizione ad un Mondiale a sedici anni di distanza dall’ultima volta.

Altra vittoria anche per Goglichidze con la Georgia, che dopo aver espugnato 3-0 il campo dell’Armenia si ripete anche in casa per 6-1. Il giovane difensore azzurro è partito nuovamente titolare, impiegato ancora una volta come centrale di destra in una difesa a quattro, uscendo al 69’ a risultato ampiamente acquisito. Inoltre, prima del fischio d’inizio, ha ricevuto il premio come miglior giovane calciatore georgiano del 2024. Queste ultime due partite sono state le prime da titolare per il classe 2004, dopo l’esordio dello scorso 7 settembre, quando giocò i due minuti finali della gara vinta 4-1 contro la Repubblica Ceca.

Adesso, entrambi torneranno ad Empoli per il rush finale di campionato.