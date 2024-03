I numeri. Azzurri ultimi in campionato per numero di reti

Anche i numeri possono essere utili per capire la sterilità offensiva che fin qui ha mostrato l’Empoli. La formazione di Davide Nicola è rimasta a secco nelle ultime tre giornate consecutive di campionato e il dato macroscopico è che ha il peggior attacco di tutta la Serie A con appena ventidue reti segnate, un passo sotto a livello di centri perfino rispetto alla Salernitana, ultima in classifica.

Dai numeri pubblicati dalla Lega di Serie A è interessante però notare che gli azzurri sono i primi in graduatoria per fuorigioco. Ben 61 fischiati, più che alla Roma (fermata 58 volte) e della Juventus (56) ed è un fattore che lo staff tecnico avrà sicuramente valutato per migliorare sotto questo punto di vista. Facendo poi un focus su Nicolò Cambiaghi, uno degli uomini più in forma della rosa, salta all’occhio il fatto che sia il più "tartassato" fra i calciatori dell’Empoli: ha subito 60 falli ed è il quinto assoluto di tutta la Serie A.

Lo precedono soltanto Kvaratskhelia, Zaccagni, Ferguson e Folorunsho. Molto temuto e fermato con la forza a più riprese dagli avversari, tuttavia a livello di palle perse lo stesso Cambiaghi ne conta 28 esattamente come il suo compagno di squadra Cancellieri. Questo dato fa capire almeno due fattori: il primo è che non sempre i due azzurri sono precisi nel servire il resto dei compagni, ma anche che giocano una quantità molto alta di palloni. Altro numero interessante è quello dei passaggi-chiave. E in questa speciali statistica risulta che meglio di Cambiaghi è Maleh che lo batte per 31 a 24 passaggi decisivi ai fini di un’azione pericolosa.

i.m.