I numeri. Il Castellani è tabù per il Bologna. In nove precedenti zero vittorie

Al Castellani si presenterà un Bologna in gran forma, una squadra completamente trasformata e rivoluzionata da Thiago Motta che ha stravolto aspettative e obiettivi. Un sogno Europa che adesso non sembra più soltanto un’utopia ma che risultato dopo risultato sta acquisendo sempre più concretezza.

Nonostante i felsinei siano nettamente superiori rispetto agli azzurri, la squadra di Thiago Motta non vanta un feeling positivo al Castellani Computer Gross Arena. Delle nove gare giocate in Serie A tra Empoli e Bologna sono 5 i successi azzurri e 4 i pareggi che vanno a completare il quadro. Se allarghiamo la statistica a tutte le competizioni sono 13 le sfide giocatore tra le due squadre (tenendo sempre in considerazione le sole partite giocate in terra empolese) con 6 vittorie per i toscani e 6 pareggi, per ritrovare l’unico successo rossoblu in casa degli azzurri dobbiamo andare addirittura alla stagione 2001-2002 quando in occasione del primo turno d’andata di Coppa Italia l’Empoli perse per 1-4, il gol della bandiera fu segnato da Francesco Tavano. Il Castellani dunque assume il ruolo di un vero e proprio tabù da sfatare per il Bologna di Thiago Motta.