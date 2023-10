I NUMERI. Le statistiche e la super favorita

A guardare i numeri quella di oggi appare una partita senza storia. La Fiorentina, per esempio, è imbattuta in casa da 11 gare consecutive (in Serie A soltanto il Milan con 12 ha fatto meglio) con 7 vittorie e 4 pari ed ha aperto questa striscia proprio con il pareggio per 1-1 contro l’Empoli della scorsa stagione. Inoltre i viola hanno totalizzato almeno 17 punti nelle prime 8 gare per la terza nell’era dei 3 punti a vittoria, ma in nessuno dei due precedenti è arrivato a quota 20 alla nona. Dal canto suo l’Empoli, che arriva al Franchi con appena 4 punti in classifica, è sempre retrocesso nelle tre occasioni in cui ha collezionato meno di 7 punti nelle prime 9 uscite (nelle stagioni 2018-‘19, 2016-‘17 e 2003-‘04). Gli azzurri sono inoltre l’unica squadra finora a non aver ancora segnato una rete nella ripresa, dove la Fiorentina però ne ha subite ben 8 delle 11 totali incassate (il 73%). A livello individuale, invece, l’azzurro Cancellieri è il giocatore con più dribbling riusciti (14), davanti a Nico Gonzalez (9), e con più falli subiti, ben 16. Per i ‘cugini’, il giocatore più tartassato è Arthur con 9.