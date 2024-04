I precedenti. A Bergamo sedici incontri . Atalanta avanti con 7 vittorie

È la sfida numero 16 a Bergamo quella che andrà in scena questa sera tra Atalanta ed Empoli. Nei precedenti 15 incontri che sono stati disputati in casa della Dea, si registrano 6 pareggi, 2 vittorie azzurre e 7 quelle nerazzurre. La prima volta che l’Empoli ha avuto la meglio a Bergamo risale al 16 aprile del 2011 quando in Serie B la formazione allora allenata da Aglietti si impose in trasferta per 2-1, grazie alle reti messe a segno da di Mchedlidze e Soriano. Nella massima categoria invece il successo è molto recente: nel maggio del 2022 infatti, grazie al gol realizzato da Stulac, è arrivato l’1-0 decisivo per conquistare i tre punti. L’anno scorso infine c’è stata la vittoria dei padroni di casa per 2-1: non è bastato il vantaggio iniziale di Ebuehi perché è poi arrivato il contro sorpasso con De Roon e Hojlund. Davide Nicola in carriera contro la Dea ha vinto soltanto una volta (per il resto 5 sconfitte e 3 pareggi) e con il collega Gasperini in panchina da avversario non ha mai ottenuto un successo.

I.M.