I precedenti. All’Arechi 3 acuti, 2 dal 2020. Tra gli allenatori solo pareggi

L’Empoli nella sua storia ha vinto solo 3 volte a Salerno, ma due di questi successi sono maturati nelle ultime 4 trasferte all’Arechi, in entrambi i casi con il punteggio di 4-2. L’ultimo il 23 ottobre 2021 quando gli azzurri calarono il poker già nel primo tempo con la doppietta di Pinamonti e la reti di Cutrone oltre ad un autogol amaranto. Il precedente risale invece al periodo Covid quando il 24 luglio 2020 furono la doppietta di Bajrami e i centri di Ciciretti e Mancuso a dar il là alla festa azzurra. Per quanto riguarda Davide Nicola, alla prima da ex dopo la salvezza “miracolo“ del 2022 e il successivo esonero a febbraio della stagione seguente, si tratta invece solo del quarto confronto con la Salernitana e il bilancio personale parla di 2 vittorie, colte sulle panchine di Bari (in Serie B) e Lumezzane (Lega Pro), e una sconfitta. In perfetta parità, infine, il confronto con Filippo Inzaghi, che Davide Nicola ha incrociato nel massimo campionato 2020-’21 quando lui era alla guida del Torino e l’ex attaccante del Milan sulla panchina del Benevento: dopo il 2-2 del Vigorito arrivò infatti anche l’1-1 dell’Olimpico Grande Torino.