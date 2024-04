I precedenti. Campani avanti con 13 vittorie ma il Castellani è quasi tabù

Oggi al Castellani-Computer Gross Arena va in scena la 31esima sfida complessiva tra Empoli e Napoli con il primo incrocio che risale addirittura al 1948 in Serie B (vittoria in rimonta 2-1 dell’Empoli). Il bilancio è favorevole ai partenopei, ma di poco: il Napoli ha infatti vinto 13 gare contro le 11 affermazioni azzurre, solo 6 i pareggi. Se andiamo a vedere, però, soltanto le sfide disputate in Toscana ecco che si nota come Empoli sia mai stata una trasferta felice per i campani. Nei 14 precedenti allo stadio di viale delle Olimpiadi, infatti, il Napoli è tornato a casa con un successo soltanto in due circostanze: 2-0 nella passata stagione e 3-2 in quella 2016-17. Per il resto l’Empoli ha vinto 8 delle restanti 12 partite, l’ultima nel campionato di Serie A 2021-22 al termine di una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2. Il successo più largo risale invece al 5-0 maturato nel 1997-’98 sotto la guida di Luciano Spalletti: a firmare la cinquina azzurra furone Esposito, Cappellini, Pane e una doppietta di Florjancic.