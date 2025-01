I precedenti. Castellani fortino contro i felsinei. Orsolini infortunato. Salterà l’Empoli

Riccardo Orsolini, infortunatosi martedì scorso in Champions League, salterà la sfida di domani sera alle 20.45 a Empoli. E questa non può che essere una notizia positiva per gli azzurri sia per l’indiscusso valore dell’attaccante esterno rossoblu sia perché con 5 reti all’attivo Orsolini è il miglior realizzatore dei confronti diretti tra Empoli e Bologna davanti a Massimo Maccarone (4 gol).

A livello di risultati, però, il bilancio delle sfide disputate al Castellani pende decisamente dalla parte degli azzurri che hanno vinto sei delle precedenti 14 partite, perdendo solo la scorsa stagione (decisiva una zampata di Fabbian al 94’) e nel primo turno della Coppa Italia 2001-‘02 (1-4 per i felsinei). Il 4 maggio del 2023 l’ultimo successo azzurro con autorete iniziale di Lucumì e reti di Akpa Akpro e Cambiaghi.

Nel complesso la sfida si è disputata 29 volte con 9 successi azzurri, 8 rossoblu e 12 pareggi. Bilancio che resta favorevole all’Empoli anche se si considerano soltanto i 21 precedenti in Serie A, visto che gli azzurri ne hanno vinti 7 contro i 6 del Bologna. Il risultato più frequente è però il pareggio, che si è registrato anche nei primi tre confronti assoluti tra le due compagini in Serie B prima del successo azzurro del 9 febbraio 1986 al Castellani firmato da Loriano Cipriani. La famosa stagione che porto alla prima storica promozione in A dell’Empoli.

