I precedenti. Ferraris campo ostico: una vittoria in 17 anni

Campo ostico il Luigi Ferraris di Genova, sponda Genoa, per l’Empoli che negli ultimi 17 anni è riuscito a vincere soltanto in un’occasione. Era il 27 aprile 2008 quando l’allora squadra di Gigi Cagni si impose 1-0 grazie alla rete di Abate al 15’. Da allora gli azzurri sono scesi in campo a Marassi in altre sei circostanze sempre in Serie A, riuscendo comunque ad uscirne per quattro volte indenni. In parità sono finiti anche gli ultimi due precedenti, 1-1 nella scorsa stagione (Cancellieri rispose a Malinovskyi) e 0-0 a marzo 2022, mentre l’ultima sconfitta risale al 26 agosto 2018 quando il gol di Mraz al 94’ servì solo ad accorciare le distanze dopo il doppio vantaggio rossoblu firmato da Piatek e Kouame, oggi in maglia azzurra. Nel complesso nella ‘tana’ del Genoa, comprese le sfide in B e Coppa Italia, l’Empoli ha rimediato 3 vittorie, 8 pari e 7 sconfitte, mentre il bilancio complessivo è più equilibrato: 10 successi azzurri contro i 12 liguri in 39 partite.

Buono, infine, il bilancio di D’Aversa contro il Genoa, che è la quinta squadra ad aver affrontato maggiormente nella sua carriera da allenatore: nei 10 precedenti, infatti, il tecnico azzurro ha vinto 6 volte perdendo le altre 4 senza quindi alcun pareggio. Tra l’altro ha vinto tre delle quattro sfide disputate a Marassi, perdendo solo l’ultima nella passata stagione alla guida del Lecce.