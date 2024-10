I precedenti. Gli azzurri a caccia di una storica vittoria

Un mese e mezzo fa l’Empoli visse una serata memorabile all’Olimpico di Roma espugnandolo per la prima volta nella sua storia. Sfatato il tabù giallorosso, però, agli azzurri restano ancora da sfatare quello relativo all’altra squadra della capitale, la Lazio. Nei 16 precedenti in casa dei biancocelesti, infatti, il club del presidente Corsi non ha mai vinto perdendo in 11 occasioni. La Lazio ha vinto le ultime tre sfide consecutive segnando 6 reti e senza subirne, ma negli ultimi tre confronti andati in scena all’Olimpico gli azzurri hanno raccolto comunque due pareggi a suon di gol.

Memorabile l’ultimo nella stagione 2022-‘23 quando prima Caputo all’83’ e poi Marin al 94’ firmarono la clamorosa rimonta da 2-0 a 2-2 dell’allora squadra di Paolo Zanetti. Una cosa che non è quasi mai mancata nelle sfide contro i biancocelesti è proprio il gol: soltanto in tre occasioni infatti si è registrato uno 0-0, l’ultimo il 15 settembre 2007 proprio a Roma. Due addirittura i 3-3 maturati sempre all’Olimpico, uno il 2 aprile 2006 (Tosto e Tavano replicano all’immediato uno-due biancoceleste di Pandev e Behrami mentre al 93’ è un autogol di Oddo a salvare gli azzurri dopo il 3-2 laziale siglato da Di Canio) e l’altro il 6 gennaio 2022. Stavolta è l’Empoli ad andare sullo 0-2 con le reti di Bajrami e Zurkowski prima di subire il ritorno dei padroni di casa ad opera di Immobile e Milinkovic Savic, che al 93’ siglerà invece il 3-3 finale dopo il nuovo vantaggio azzurro di Di Francesco.