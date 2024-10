I PRECEDENTI. Gli azzurri sono tabù per i partenopei. Pienone allo stadio: oltre 14mila tifosi

Superati i 14mila spettatori per la gara di domani tra Empoli e Napoli con la società azzurra che ha avuto il via libera per aprire anche il settore di Tribuna Laterale Nord, i cui biglietti sono riservati ai residenti in Toscana e sono disponibili nei soli punti vendita Vivaticket della nostra regione. Insomma, sarà un palcoscenico degno delle grandi occasioni dove la squadra di D’Aversa proverà ad allungare il bilancio positivo negli scontri diretti casalinghi contro il Napoli. Il club azzurro ha infatti vinto ben 9 dei 15 precedenti davanti al proprio pubblico, 3 degli ultimi 4 e più in generale 4 delle ultime 6 sfide tra empolesi e partenopei. Memorabile la clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 dell’Empoli di Andreazzoli sul Napoli di Spalletti nella stagione 2021-‘22 quando dall’80’ all’87’ prima Henderson e poi Pinamonti con una doppietta mandarono in estasi il Castellani. Andando più indietro nel tempo troviamo invece le due vittorie azzurre con il maggior scarto: 4-1 l’8 maggio 2001 con Baldini in panchina grazie alle doppiette di Marchionni e Saudati e 5-0 l’8 febbraio 1998 sotto la gestione Spalletti con reti di Esposito, Cappellini, Pane e doppietta di Florjancic. L’ultimo pareggio tra le due compagini, per altro arrivato proprio a Empoli, risale al 13 settembre 2015: un 2-2 siglato da Saponara e Pucciarelli per gli azzurri allora guidati da Giampaolo.

Si.Ci.