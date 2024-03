I PRECEDENTI. Inter ko solo 2 volte nelle ultime 20 gare. Ma quel gol a San Siro fa ancora sognare

Davide Nicola ha centrato una sola vittoria in campionato contro il collega Simone Inzaghi nella propria carriera, ma per il suo Crotone in quella occasione è stato un successo dal grande valore perché alla 38esima giornata del campionato 2016-2017 ha battuto la Lazio di Inzaghi (allora alla corte di Lotito) per 3-1, conquistando la salvezza e scavalcando in classifica proprio l’Empoli. Adesso l’allenatore è sulla panchina azzurra e questa volta c’è da fare una vera impresa in favore del club toscano, anche se la missione appare davvero difficile vista la forza dell’Inter che sta dominando il torneo. In totale sono sei i precedenti di Nicola con Simone Inzaghi con una sola vittoria, come detto, un pareggio e quattro sconfitte. Contro l’Inter conta invece fino ad ora nove precedenti con un solo successo e otto sconfitte. Se poi si aggiunge che l’Inter ha perso soltanto due delle ultime 20 partite contro l’Empoli in Serie A, segnando 40 gol e subendone appena 13 è chiaro che i numeri fotografino una situazione da allarme rosso. Però, lo scorso anno, il 23 gennaio 2023 l’Empoli si è imposto sui nerazzurri per 1-0 a San Siro, grazie a un gol di Tommaso, ed è questo il precedente che piace guardare.

I.M.