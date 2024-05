L’ultimo successo contro la Roma porta la firma di un altro Nicola

Affrontare la Roma, una delle big del calcio italiano, è di per sé una erta salita da scalare e anche i precedenti sono lì a ricordarlo. Nelle 35 occasioni in cui hanno incrociato i capitolini finora, infatti, gli azzurri hanno ottenuto solo 4 vittorie e 6 pareggi. Se andiamo ad analizzare meglio questi numeri, però, ecco il dato che può infondere un po’ di fiducia ai tifosi empolesi: i 4 successi sono arrivati tutti al Castellani-Computer Gross Arena, anche se l’ultimo è datato ormai 17 febbraio 2007 quando un gol in apertura di Nicola Pozzi regalò i 3 punti all’allora formazione guidata da Gigi Cagni. Vittoria che bissò quella della stagione precedente, ancora per 1-0 grazie stavolta al guizzo di Ciccio Tavano su assist di Vannucchi. Per trovare le altre 2 vittorie azzurre bisogna invece risalire alla stagione 1987-88 quando l’Empoli si impose 2-1 sia nell’andata di campionato (gol di Cucchi ed Ekstrom) che in quella degli ottavi di Coppa Italia (a segno Zanoncelli e Brambati). Per altro, pareggiando poi 0-0 il ritorno all’Olimpico l’Empoli si qualificò per la prima e fin qui unica volta nella sua storia ai quarti della competizione. Lo scorso anno, invece, ebbe la meglio la Roma per 2-1 con reti di Dybala e Abraham, intervallate dal momentaneo 1-1 di Bandinelli. L’ultimo pareggio al Castellani risale invece al 30 ottobre 2016 quando la partita si concluse a reti bianche. Secondo 0-0 a Empoli dopo quello del 1998-99.