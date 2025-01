I precedenti. L’ultimo successo è di due anni fa. Segnò Baldanzi

Basterebbe confrontare il valore delle due rose per capire il livello di difficoltà della trasferta di domani dell’Empoli a San Siro contro l’Inter. Un ‘Everest’ da scalare che anche i numeri evidenziano bene. Basta pensare che i nerazzurri sono la squadra di Serie A con cui gli azzurri hanno percentualmente vinto di meno (solo il 9,1 per cento), quattro volte in 44 precedenti con altrettanti pareggi. L’ultimo successo, due anni fa, è però arrivato proprio a Milano grazie ad un gol di Baldanzi. Da allora, però, sono arrivate quattro sconfitte consecutive senza riuscire a segnare. Addirittura l’Empoli ha perso 14 degli ultimi 15 scontri diretti in tutte le competizioni con il precedente risultato positivo che risale a gennaio 2015 a Empoli (0-0). Curiosamente proprio a gennaio, però, il club azzurro ha raccolto quattro dei suoi otto risultati positivi, compresa anche la prima vittoria a Milano del 2004 firmata da Tommaso Rocchi su assist di Ciccio Tavano. Per il resto al Giuseppe Meazza l’Empoli ha conosciuto solo sconfitte, 20 tra Serie A e Coppa Italia. Il primo confronto in Lombardia nella massima serie c’è stato nella stagione 1986-‘87 quando l’allora Inter di Rumenigge e Trapattoni ebbe la meglio per 2-1 con reti nerazzurre di Matteoli e Mandorlini, accorciate allo scadere da Ekstrom per gli azzurri di Salvemini.

Si.Ci.