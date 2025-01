I precedenti. Record negativo. L’ultima vittoria dell’Empoli al Penzo fu contro... Dionisi

Domani alle 15 al Penzo di Venezia andrà in scena il 25esimo capitolo della sfida tra Empoli e Venezia, che per il momento vede leggermente avanti i lagunari con 9 vittorie a 7, a fronte di 8 pareggi. L’ultimo nel precedente più recente, quello del 16 gennaio 2022 quando gli azzurri guidati allora da Andreazzoli impattarono 1-1 a Venezia: una rete di Zurkowski portò avanti l’Empoli, raggiunto poi da Okereke. Di questi precedenti, soltanto quattro si sono disputati in Serie A e l’Empoli non ha mai vinto, raccogliendo due pareggi ed altrettante sconfitte. L’ultima vittoria azzurra al Penzo risale al campionato di Serie B 2019-‘20 quando la doppietta di Mancuso firmò il 2-0 con cui la squadra di Marino superò quella allenata da Dionisi, prima che si sedesse proprio sulla panchina dell’Empoli. Quello è stato il secondo ed unico successo in laguna, dopo il 2-0 maturato nella C1 1989-‘90. Dei restanti dieci incontri, gli arancioneroverdi ne hanno vinti ben sette. Il risultato più frequente nelle dodici gare disputate a Venezia è stato il 2-0, fatto registrare tre volte dai padroni di casa e due dall’Empoli come visto in precedenza, mentre le partite con più gol sono state due, entrambe con 5 reti: la prima nel 1948’49 in Serie B quando il Venezia dilagò 5-0, che è anche il successo più largo, e la seconda nella Serie A 1998-‘99 quando ancora i lagunari ebbero la meglio per 3-2.