I precedenti. Sempre ko nelle ultime quattro. Ma in casa bilancio equilibrato

Il fischio d’inizio alle 18.30 di oggi darà il via alla 31esima sfida tra Empoli e Lazio, con i precedenti che sorridono decisamente ai capitolini, vittoriosi in 17 occasioni contro le 5 degli azzurri. Successi, quelli empolesi, che sono però arrivati tutti al Castellani-Computer Gross Arena, dove il bilancio è molto più equilibrato visto che negli altri 10 confronti si sono registrati 3 pareggi e 7 vittorie dei biancocelesti. Quattro di queste, però, sono arrivate negli ultimi quattro scontro diretti: prima del 2-0 dello scorso anno firmato da Romagnoli e Luis Alberto, la Lazio aveva infatti vinto 3-1 nella stagione precedente, 1-0 nel 2018-’19 e 2-1 nel 2016-’17. L’ultima vittoria casalinga dell’Empoli risale quindi al 29 novembre 2015 quando un colpo di testa in apertura di Tonelli valse l’1-0 finale alla truppa di Giampaolo. Per quanto riguarda Andreazzoli, invece, sono soltanto due gli incroci con Maurizio Sarri e risalgono alla Serie A 2021-’22 quando, dopo il ko già ricordato in casa per 3-1 all’andata, gli azzurri uscirono indenni dall’Olimpico al ritorno con un pirotecnico 3-3 raggiunto solo al 93’ dai capitolini.

Si.Ci.