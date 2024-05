I precedenti. Un tabù da sfatare. Solo due vittorie in terra friulana

Se l’Olimpico è uno stadio tabù, nessuna vittoria nella Capitale contro Lazio o Roma, anche il campo dell’Udinese non scherza. All’attuale Bluenergy Stadium, infatti, finora l’Empoli ha raccolto solo 2 vittorie in 17 match, perdendone 10. L’ultima gioia azzurra è datata 19 settembre 2015 quando la squadra guidata da Marco Giampaolo piegò di misura quella di Colantuono per 2-1: Paredes e Maccarone nell’ultimo quarto d’ora ribaltarono l’iniziale vantaggio friulano ad opera di Zapata. Nella passata stagione finì invece 1-1 con gol in avvio di Baldanzi per gli azzurri e pareggio di Pereyra per l’Udinese. Complessivamente, invece, la sfida di domani è la numero 36 tra queste due squadre con il bilancio che vede in netto vantaggio l’Udinese (15 vittorie a 8) e 12 pareggi. Tra le curiosità della vigilia va sottolineato che l’Udinese è una delle due squadre, con la Salernitana, ad aver vinto finora una sola partita casalinga, 3-0 al Bologna il 30 dicembre scorso (solo la Fiorentina nel 1970-’71 si è salvata con un solo successo interno). Autore fin qui di 4 reti in casa azzurra, invece, M’Baye Niang punta ad eguagliare il proprio record realizzativo in A (5 gol con Genoa e Milan nel 2014-‘15 e 2015-‘16). Per altro l’attaccante franco senegalese ha già segnato all’Udinese nell’1-1 a San Siro del 7 febbraio 2016 con la maglia rossonera.