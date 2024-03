Il bilancio. Da Marin a Fazzini. Domani il rientro dei nazionali. Ecco gli impegni

I giocatori rientreranno in gran parte domani dopo gli impegni con le Nazionali. Stasera intanto torna in campo Marin, questa volta contro la Colombia dopo aver giocato 75 minuti con la sua Romania in amichevole con l’Irlanda del Nord (risultato 1-1). Anche Fazzini sarà impegnato stasera con la Turchia dopo aver giocato gli ultimi 5 minuti nel successo dell’Italia Under 21 contro la Lettonia (2-0), gara valida per la qualificazione al prossimo Europeo. Nelle prossime ore in campo anche Cacace con la Tunisia. Nella prima uscita ha giocato tutti i 90 minuti, da capitano, in Nuova Zelanda-Egitto vinta dagli africani. Destino diverso per Berseszynski e Walukiewicz che sono rimasti in panchina con la Polonia nel 5-1 con l’Estonia e ora sperano di avere un’opportunità con il Galles. Titolare invece Stiven Shpendi (80 minuti) in Albania Under 21 con la Finlandia nella fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Europei (0-0) e oggi alle 17 sarà di nuovo in campo contro i pari età della Svizzera. Protagonista anche Saba Goglichidze che ha giocato 85 minuti nell’amichevole vinta dalla Georgia Under 21 contro la Turchia e questo pomeriggio alle 14 avrà la sfida ufficiale contro Gibilterra.

I.M.