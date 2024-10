IL BILANCIO. Goglichidze a riposo con la sua Georgia. Ismajli deve fare gli straordinari

Novanta minuti in campo per Vittorio Tosto nella Nazionale Under 19 italiana, battuta 4-3 in amichevole dal Galles, ma anche un altro giovane azzurro impegnato con le selezioni minori è partito titolari nell’ultima tornata di gare delle varie Nazionali prima della ripresa del campionato. Si tratta di Konaté che ha disputato 86 minuti della trasferta in Portogallo dell’Italia Under 20, terminata 1-1 per l’Elite League. Il centravanti azzurro era andato anche in gol subito in avvio, ma si è visto annullare la rete per un fallo commesso da lui stesso, mentre nella ripresa ha sprecato una buona chance calciando anziché servire il meglio piazzato Berenbruch. È invece rimasto in panchina per l’intera durata dell’incontro Ekong, nell’amara trasferta olandese per la sua Svezia Under 21, sconfitta con un secco 3-0. Per quanto riguarda le Nazionali maggiori, invece, è stato Goglichidze a rimanere nuovamente in panchina anche nella seconda gara di Nation League della Georgia, persa per altro 1-0 contro l’Albania di Ismajli, al contrario in campo per 90 minuti da capitano. A decidere la sfida tra l’altro è stato un ex Empoli come Asllani. Alla fine il difensore albanese è l’unico che ha disputato per intero questo doppio impegno nazionale, ma domenica contro il Napoli sarà sicuramente al proprio posto. Infine, sono 69 i minuti giocati da Cacace nel 4-0 dalla sua Nuova Zelanda contro la Malesia.