Il calendario. Ecco gli anticipi e i posticipi . Azzurri in campo il 2 marzo

L’attenzione è rivolta tutta alla difficile gara odierna contro l’Atalanta, ma intanto l’Empoli ha conosciuto data e orario delle sue prossime tre partite. La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 27ª alla 29ª giornata. Contro il Genoa a Marassi gli azzurri scenderanno in campo domenica prossima alle 15. La domenica successiva 9 marzo capitan Grassi e compagni torneranno al Carlo Castellani-Computer Gross Arena per ospitare alle 18 la Roma degli ex Baldanzi e Paredes. Sabato 15 marzo nuova trasferta all’Olimpico Grande Torino per affrontare in notturna (alle 20.45) il Torino. Intanto sono in vendita i biglietti per il settore ospiti per un’altra trasferta torinese, quella di mercoledì prossimo alle 21 all’Allianz Stadium per i quarti di Coppa Italia contro la Juventus. I tagliandi, sono 1.016 quelli dedicati ai tifosi azzurri, sono in vendita al prezzo di 20 euro più commissioni web esclusivamente sul sito web della Juventus. La vendita, riservata ai soli possessori della Fidelity Card Empoli Member, sarà attiva fino alle 19 di martedì. Come di consueto, infatti, i biglietti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita.