Il calendario. Inizia il tour de force. Tre gare in 10 giorni. Si parte dalla sfida a Nicola e Luperto

Uscito indenne dalle prime complicate quattro giornate di campionato, l’Empoli è atteso da un tour de force che potrebbe aprire scenari fino a qualche settimana fa impensabili. A partire dal prossimo week-end, gli azzurri saranno impegnati in tre partite nel giro di dieci giorni. Si parte con la trasferta di venerdì alle 18.30 alla Domus Arena di Cagliari, in casa di due grandi ex come mister Nicola e l’ex capitano Luperto. Giusto il tempo di rientrare in Toscana che bisognerà preparare subito un’altra trasferta, quella del martedì successivo alle 21 a Torino per i sedicesimi di Coppa Italia contro i granata di Walukiewicz, altro ex. A chiudere un trittico impegnativo il derby di domenica 29 settembre alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena contro la Fiorentina. Dieci giorni in cui serviranno tutti i giocatori a disposizione e che metteranno ulteriormente alla prova Grassi (nella foto) e compagni per quanto riguarda la tenuta mentale e la capacità di tenere alto il rendimento in una settimana in cui dovranno giocare praticamente ogni tre giorni. Ecco, dovesse uscire da questa impegnativa fase con altre prestazioni di spessore, al di là dei risultati, l’Empoli certificherebbe quanto di buono fatto finora dimostrando di avere davvero le armi per giocarsi la salvezza fino in fondo.