Il commento. Dubbi sul terzo gol di De Ketelaere. E intanto Spalletti elogia Esposito

"Avremmo meritato di festeggiare, abbiamo giocato guardando negli occhi i primi della classe". Questo il post sui social con cui Sebastiano Esposito ha commentato l’amara sconfitta dell’Empoli a Bergamo contro la capolista Atalanta. Nel post partita del Gewiss Stadium, inoltre, l’attaccante partenopeo ha esternato tutte le proprie perplessità sulla regolarità del terzo gol atalantino di De Ketelaere, per una posizione attiva di fuorigioco di Zaniolo che ostruiva la visuale a Vasquez. "Se c’è qualcosa da recriminare diciamo che non è il nostro rigore ma sul terzo gol dell’Atalanta – ha spiegato – Peccato perché avevamo fatto una grande prestazione venendo a giocare con coraggio in casa della capolista. Siamo stati bravi sotto vari aspetti, dobbiamo invece migliorare sul fatto che all’80’ e passa non possiamo prendere gol". Ha poi commentato così il fatto che finora ha sempre segnato in trasferta. "Spero di fare il prima possibile gol in casa perché è un’altra gioia". Su Esposito si è espresso anche il Ct della Nazionale Luciano Spalletti, durante la trasmissione televisiva di Rai Due "La Domenica Sportiva". "Ha grandissime chance per diventare l’attaccante della Nazionale: è uno che vede al di là mentre altri vedono solo un muro davanti. Ha la sensibilità di toccare la palla, gli manca soltanto un po’di motore perché anche fisicamente è uno che regge il colpo".