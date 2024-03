IL CORDOGLIO. Lutto per Nicola. Addio al preparatore. Rossano Berti: "Buon viaggio amico»

La speranza è ancora quella di recuperare Grassi e Ismajli così come Berisha. Tutti e tre rimangono da valutare e sarà necessario aspettare la lista dei convocati nella giornata di Pasqua per capire se la rincorsa sarà servita. Da ricordare che è sicuramente out per infortunio Ebuehi così come non ci sarà, perché squalificato, Maleh. Torna invece in formazione Fazzini che ha appena scontato la giornata di stop che gli era stata imposta dal giudice sportivo. Il modulo di partenza sarà il 3-4-2-1 con l’incertezza del centravanti titolare. È possibile che dall’inizio venga confermato Niang, ma ci sono altre tre punte centrali in rosa che stanno bene e che scalpitano per un posto nell’undici iniziale o a gara in corso. Cerri, Destro e Caputo hanno una gran voglia di fare la differenza e aiutare la squadra. Sicuramente Zurkowski e Cambiaghi saranno alle spalle del centravanti, chiunque esso sia. Infine, da parte di Davide Nicola ieri mattina è arrivato il saluto ("Buon viaggio, amico caro") rivolto a Rossano Berti, preparatore dei portieri scomparso all’età di 55 anni. Era un suo amico e anche collaboratore tecnico in diverse esperienze, come a Livorno e Torino, dove ha ricoperto i ruoli di preparatore dei portieri e responsabile delle palle inattive.

I.M.