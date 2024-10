Il dato che fa riflettere: nessun gol in casa finora in questo campionato. Polveri bagnate al Castellani: trend da invertire

Il saldo con lo scorso anno è decisamente in attivo visto che di questi tempi l’Empoli aveva segnato un solo gol, quello che valse il successo interno con la Salernitana, mentre sotto la gestione D’Aversa sono 6 le reti messe a segno finora. Il dato curioso, però, è che nessuna è arrivata al Castellani. Di fronte al proprio pubblico, infatti, gli azzurri hanno pareggiato a reti bianche con Monza, Juve e Fiorentina perdendo 1-0 domenica scorsa col Napoli. Di sicuro il calendario non ha agevolato, sebbene anche in trasferta l’Empoli ha affrontato squadre del calibro di Roma, Bologna e Lazio andando sempre in gol.

Così come non ha difettato la produzione offensiva, perché in tutte e 4 le circostanze la squadra di D’Aversa ha costruito almeno due nitide occasioni da rete, addirittura tre e quattro rispettivamente contro Fiorentina e Monza: nel complesso 4 volte Esposito, 3 Colombo e una a testa Grassi, Gyasi, Ismajli e Pezzella. Perciò è solo un pizzico di precisione e cattiveria in più al momento di concludere che manca agli azzurri, i quali potevano avere perfino qualche punto in più rispetto al già ottimo bottino di dieci in otto gare. Un’altra curiosità, legata al match di domenica a Parma, è relativa alla distribuzione temporale dei gol. L’Empoli infatti ne ha segnati 4 su 6 nella prima frazione mentre il Parma ha più o meno equamente distribuito i suoi tra la prima (6) e l’ultima mezzora di gioco (5), dove gli azzurri ne hanno invece incassati 3 su 5. Un dato che evidenzia una certa difficoltà dei ducali subito dopo l’intervallo, quando infatti hanno subito 2 gol nel primo quarto d’ora, anche se pure gli emiliani hanno incassato la maggior parte dei gol presi finora proprio negli ultimi 30 minuti (8 su 13).

Si.Ci.