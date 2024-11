LE GIOVANILI. Poker per l’Under 17. E Tonelli è in vetta

In un weekend senza Serie A e Primavera, le soddisfazioni per l’Empoli arrivano dagli altri principali team del proprio vivaio impegnati nei vari campionati nazionali di Serie A e B. L’Under 17 di Filippeschi a Monteboro ha regolato 4-0 la Salernitana confermandosi prima a +5 sulla Roma dopo 9 giornate. Al vantaggio di Busello nel primo tempo, dove gli azzurrini hanno colpito anche una traversa con Bagordo, nella ripresa hanno fatto seguito la doppietta personale di Busiello e i centri di Blini e Pellegrini mentre Campaniello ha colto un’altra traversa. Un successo e un pari, invece, il bilancio di Under 16 e Under 15 nella comune trasferta a Catanzaro. I primi, sotto la guida di Tonelli, si sono mantenuti primi a punteggio pieno dopo 8 gare travolgendo 4-1 i giallorossi calabresi. Ai più piccoli di Lo Russo, che dopo un primo tempo a reti bianche chiudono 1-1, non è invece bastato il vantaggio di Brogi. Gli azzurrini ora sono quinti a quota 14.