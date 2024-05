IL DATO da gennaio. Niang ha inciso sulla metà dei gol segnati

Arrivato a gennaio durante la finestra di mercato invernale, questi primi quattro mesi ad Empoli sono stati a dir poco contrastanti per M’Baye Niang tra brutti episodi extra-calcistici (due incidenti con l’auto per le vie della città), prestazioni non proprio esaltanti e numeri che però lo incoronano. E nel calcio non sono poco. Da questo punto di vista, infatti, dopo il rigore trasformato domenica scorsa a Udine, interrompendo un digiuno che durava da 42 giorni (3-2 al Torino di inizio aprile), è diventato il capocannoniere della squadra con 5 reti, una in più di Zurkowski e Caputo, tutte per altro segnate da subentrato (solo Viola del Cagliari ha inciso così tanto entrando dalla panchina). Addirittura, considerando anche l’assist messo a referto, l’attaccante franco-senegalese ha contribuito a un gol ogni 110 minuti, rendendosi protagonista del 50 per cento delle segnature empolesi dal suo arrivo (6 su 12). Un bottino con cui, di fatto, ha firmato 7 degli ultimi 16 punti conquistati dalla truppa di Nicola. Con 4 rigori su 4 realizzati, poi, è tra i 34 calciatori che possono vantare una realizzazione del 100 per cento dal dischetto in questa Serie A, dietro solo a Calhanoglu dell’Inter (10), Dybala della Roma (7) e Berardi del Sassuolo (5) per numero di gol segnati.