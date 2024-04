IL DATO in campionato. Palla al piede in area. Nicolò al quinto posto

Da lui ci si aspettava sicuramente più gol, considerato anche lo score registrato nella stagione precedente, ma per il resto Nicolò Cambiaghi non sta deludendo le aspettative. Di fatto è un inamovibile per l’Empoli, che a lui non rinuncia mai a prescindere da chi in questa stagione siede sulla panchina azzurra. Cambiaghi ha risposto a questa fiducia con gare di sacrificio e sostanza, sempre pronto a spendersi per i compagni. Lo testimoniano anche i quattro assist confezionati finora. C’è un altro dato che però balza all’occhio: l’esterno offensivo dell’Empoli è quinto in Serie A per numero di volte in cui è entrato nell’area avversaria palla al piede. Un dato che la dice lunga su quanto Cambiaghi abbia voglia di incidere e su quanto rappresenti un pericolo per le difese avversarie. Al primo posto di questa classifica figura Kvaratskhelia che per 70 volte dall’inizio di questo campionato è entrato in area palla al piede puntando la porta avversaria. Al secondo posto c’è Leao (68) e al terzo, pià staccato, Chiesa (45). Poco sotto al podio ecco Laurienté (44) e appunto Cambiaghi (43).