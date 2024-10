IL DATO. Under 23 in campo. Azzurri imbattibili

Nell’ultima giornata l’Empoli è incappato nella sua prima sconfitta stagionale, ma lo ha fatto a testa altissima tenendo in scacco per larghi tratti della partita una squadra del valore della Lazio, con un undici iniziale dall’età media di 25,2 anni. Soltanto Parma e Juventus, rispettivamente con 24,4 e 24,3 anni di media, hanno schierato una formazione iniziale più giovane di quella scelta da Roberto D’Aversa. Se andiamo a vedere, però, quanti calciatori di 22 o meno anni sono stati messi in campo fin dalle prime battute, ecco che nessuno ha avuto più ‘coraggio’ dell’Empoli con cinque Under 23 al fischio d’inizio: il 20enne Goglichidze, il 21enne Fazzini e Anjorin, Esposito e Viti con 23 anni ciascuno. Soltanto il solito Parma e il Como si sono avvicinati con quattro calciatori ciascuno. Un dato che la dice lunga su quanto potenziale abbia la squadra allenata da D’Aversa.