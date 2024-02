Il dato. Zero sconfitte nelle prime cinque. Nicola riscrive la storia azzurra

Uomini da record. Davide Nicola e M’Baye Niang spiccano per numeri individuali e curiosità che contribuiscono a leggere il momento positivo che sta vivendo l’Empoli. L’allenatore è il primo tecnico a essere rimasto imbattuto nelle prime cinque gare sulla panchina azzurra in Serie A. Due vittorie, contro il Monza e la Salernitana, e tre pareggi (con Juventus, Genoa e Fiorentina) che hanno trascinato la squadra fuori dalle zone caldissime della bassa classifica. L’attaccante poi, arrivato nell’ultimo mercato di gennaio, è il primo della storia del club toscano (dall’epoca dei tre punti) a essere andato a segno nelle prime due presenze con la maglia dell’Empoli nella massima serie. Numeri che danno un chiaro segnale alle dirette concorrenti e che tengono alte le prospettive per l’immediato futuro. "Non è scontato quello che stanno facendo i miei giocatori - ha detto Nicola dopo il pereggio nel derby - ma hanno tutti grandi qualità tecniche e morali". E infatti non c’è niente di scontato in questa rincorsa alla salvezza e nemmeno nei dati statistici che vengono collezionati dai diretti protagonisti.

I.M.