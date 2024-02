IL FIORETTO DEL CAPITANO. In caso di salvezza Luperto si taglierà la barba: "Non lo faccio da quando avevo quattordici anni» Il capitano dell'Empoli, Sebastiano Luperto, promette di tagliarsi la barba se la squadra si salva in Serie A per la terza volta consecutiva. Sottolinea l'importanza del lavoro di Davide Nicola e il cambio tattico a difesa a tre.