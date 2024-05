Il fischietto. È Marco Guida l’arbitro del match

Designazione di prestigio per lo scontro salvezza di domani alle 15 al Bluenergy Stadium di Udine. Sebbene a dirigere la sfida tra Udinese ed Empoli non sia più l’esperto Daniele Orsato di Schio, toccherà sempre ad un arbitro internazionale. Rispetto a quanto deciso inizialmente, infatti, la Can A ha comunicato la variazione della direzione di gara, adesso affidata a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Nei sei precedenti con il fischietto campano gli azzurri hanno vinto solo una volta, tra l’altro nel primo precedente datato 26 settembre 2009: 4-3 in casa contro il Cittadella in Serie B. L’allora squadra di Campilongo ebbe la meglio grazie alla doppietta di Eder e al centro di Marianini oltre che ad un autogol.