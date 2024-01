Il mercato. Ancora un ’colpo’. La priorità è davanti. Stiven Shpendi resta

A dieci giorni dalla chiusura della finestra invernale del mercato, in casa Empoli si stanno facendo le valutazioni per un ultimo ’colpo’. Viste le precarie condizioni di Caputo, alle prese con un fastidio alla caviglia di cui non si riesce a capirne la causa, e un Destro che non può dare determinate garanzie dal punto di vista atletico, il direttore sportivo Pietro Accardi sta vagliando un ulteriore innesto nel reparto avanzato, dopo quello di Cerri, che già domenica scorsa col Monza ha dato un saggio di quella che può essere la propria utilità. Negli ultimi giorni diversi siti specializzati hanno parlato di un interesse per M’Baye Niang, 8 reti e un assist in 16 presenze nella Serie A turca con l’Adana, ma che dallo scorso 24 dicembre non viene più convocato. Sull’ex, tra le altre anche di Milan e Torino, sarebbe però in vantaggio il Genoa, che già lo ha avuto da gennaio a giugno 2015. Insomma, con sempre meno tempo a disposizione la sensazione è che il diesse azzurro debba ancora una volta inventarsi qualcosa. Intanto, però, è ufficiale che Shpendi (nella foto) non partirà in questa sessione di mercato, come inizialmente paventato (c’era la fila in serie B per assicurarsi in prestito le prestazioni del talento albanese) e resterà quindi a disposizione di Davide Nicola.

Si.Ci.