Il mercato. Baldanzi è corteggiato dalla Roma

La Roma sta seriamente pensando a Tommaso Baldanzi già per questa sessione di mercato. Appena è arrivato sulla panchina giallorossa, Daniele De Rossi ha chiesto un uomo in più nel reparto offensivo per il suo 4-3-3 e il giocatore dell’Empoli potrebbe essere proprio l’uomo giusto, come vice Dybala e non soltanto. Giovane e di qualità, ha tutte le caratteristiche per piacere a una big. Il fattore finanziario può essere superato con questa formula: prestito con riscatto a giugno 2025 cioè fra 18 mesi, visto che ora la Roma non può effettuare esborsi economici. La valutazione è sui 18 milioni e la cifra varierà in base a un’eventuale contropartita da inserire nella trattativa. Fra l’altro nel 3-5-2 del nuovo allenatore Davide Nicola non sarebbe più un imprescindibile e potrebbe avere il via libera. Non è semplice, ma le basi per chiudere ci sono tutte, anche se sarà necessario andare al post gara con la Juventus.

Nei colloqui con la Roma è spuntato in entrata il nome di Andrea Belotti, tuttavia l’ingaggio del "Gallo" chiude quasi subito le fantasie. In più all’ex Torino piacerebbe anche mettersi alla prova nel nuovo corso targato De Rossi e lo stesso tecnico ha fatto capire di voler contare su di lui. Molto più concreto sicuramente il profilo di Niang, ex Milan, Genoa e Torino che adesso gioca nel campionato turco.

La sua esperienza all’estero sembra già ai titoli di coda e sta rescindendo con l’Adana Demirspor. Lo svincolo permetterebbe di trattare solo con il calciatore e i suoi agenti, senza dover interfacciarci con la società che adesso ne detiene il cartellino. Su di lui non manca la concorrenza soprattutto dalla Francia, ma ci sono i presupposti giusti per chiudere da qui al primo febbraio quando si concluderà il mercato. Infine Cambiaghi piace alla Lazio che era pronta a investire circa 8 milioni di euro. L’Empoli ha fatto muro per non far partire il giocatore, ma anche l’Atalanta, che ne detiene il cartellino, ha in mente una cifra molto più alta per la cessione e l’idea è stata rispedita subito al mittente.