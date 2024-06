Il mercato come sull’altalena. Chi sale e chi scende: i nomi. In attacco sarà rivoluzione

Lunedì aprirà ufficialmente il calcio mercato e tra le priorità in agenda dell’Empoli c’è un difensore centrale che dovrà andare a sostituire Luperto. Il capitano azzurro passerà infatti al Cagliari rientrando di fatto nella trattativa per liberare Nicola. Per la verità nelle ultime ore la trattativa ha subito un rallentamento tra la società sarda e il difensore salentino. In ogni modo ciò non dovrebbe incidere sulla rescissione di Nicola, che la prossima settimana sarà annunciato dal Cagliari (contestualmente l’Empoli ufficializzerà D’Aversa). Tra i nomi in cima alla lista figura sempre il grande ritorno di Mattia Viti: si sta dialogando con il Nizza per un prestito oneroso, ma intanto il club azzurro si guarda intorno e oltre a Davide Biraschi, svincolatosi dai turchi del Karagumruk, ha messo sotto la lente anche Andrea Cistana del Brescia. Nell’ultima serie B il classe 1997 lombardo ha giocato 22 partite (con un assist) e ha una clausola che gli permetterebbe di liberarsi a zero di fronte alla chiamata di un club di A. Sempre in difesa un altro profilo che viene tenuto d’occhio è quello del terzino sinistro Gianluca Frabotta della Juve, specialmente se alla fine dovesse partite uno tra Pezzella e Cacace (entrambi richiesti).

L’attacco è il reparto che necessità di un profondo restyling: si attende il primo colpo. La prossima settimana, infatti, si definiranno gli ultimi dettagli per il passaggio in prestito con diritto di riscatto dall’Inter di Sebastiano Esposito mentre resta in stallo la pista che porta a Marco Nasti, ultima stagione al Bari in B. L’Empoli ha chiesto informazioni al Milan, che ne detiene il cartellino, ma per il momento non si è andati oltre. Difficili per tanti motivi, dal costo dell’operazione alla folta concorrenza, restano le strade che portano a Matteo Brunori (Palermo) e Gennaro Tutino (Cosenza), tra i migliori marcatori dell’ultimo campionato cadetto e vogliosi di misurarsi col palcoscenico maggiore. Con chi l’Empoli ci proverà fino in fondo, nonostante la concorrenza, è Walid Cheddira (Napoli), sia per le qualità dell’attaccante marocchino sia per gli ottimi rapporti con i partenopei. In stand-by pure il discorso Silvestri (Udinese) per la porta, mentre si allontana l’esterno destro della Feralpisalò Mattia Felici. Più facile arrivare al prestito di Federico Zuccon, giovane mediano dell’Atalanta.