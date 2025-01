Il mercato. Dessers, alternativa a Shomurodov?

È vero che non sono ancora arrivati movimenti ufficiali in entrata, ma continua costante il lavoro del direttore sportivo azzurro Roberto Gemmi, alla ricerca di rinforzi soprattutto in attacco. L’obiettivo prescelto è Shomurodov della Roma, con cui la trattativa, secondo anche quanto filtra dalla capitale, sarebbe in fase avanzata ma non ancora proprio vicina alla chiusura. E vista la necessità di integrare quanto prima il proprio reparto offensivo non è detto quindi che l’Empoli viri su altri profili qualora si dovesse andare troppo per le lunghe.

Le principali alternative sono Dessers (Glasgow Rangers), su cui c’è anche il Cagliari, Kouame (Fiorentina), finito nei radar degli stessi sardi e del Torino e Borrelli (Brescia), interessa pure a Genoa, Sampdoria e Palermo. Intanto, seppur timidamente, dopo giorni di stallo potrebbe tornare ad aprirsi anche la trattativa con la Lazio per la cessione di Fazzini, con il club di Lotito che si sarebbe detto pronto a formulare un’altra offerta. Infine potrebbe prendere corpo uno scambio di portieri con la Sampdoria dell’ex diesse azzurro Accardi: Nicola Ravaglia (classe 1988) a Empoli e Perisan in blucerchiato.