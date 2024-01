Il mercato. È caccia a un altro attaccante. Karamoh alternativa a Niang?

Un nome nuovo è saltato fuori per il reparto offensivo dell’Empoli. Si tratta dell’ivoriano naturalizzato francese Yann Karamoh (classe 1998). A differenza di M’Baye Niang, che per stessa ammissione del presidente Corsi è un obiettivo concreto del club azzurro, per ciò che riguarda l’attaccante esterno del Torino al momento non c’è nessuna ufficialità sull’interessamento dell’Empoli. Karamoh ha un contratto in scadenza nel 2025, ma ha chiesto di poter lasciare il Torino visto che è finito ai margini nelle gerarchie di Juric (solo 10 presenze per 153 minuti complessivi quest’anno). Oltre all’Empoli secondo i soliti ben informati anche il Lecce avrebbe messo gli occhi su di lui, ma per il momento non è stata formalizzata nessuna offerta. Tornando a Niang, la situazione resta complicata perché prima di tutto l’Empoli sta attendendo che l’ex Milan, Torino e Genoa si svincoli dal suo attuale club, i turchi dell’Adana Demirspor, per poter discutere esclusivamente con il suo entourage. Intanto, però, dalla stampa turca filtrano voci di un possibile accordo con un’altra società locale, il Konyaspor. A premere per un ritorno in Italia del figlio sarebbe invece il padre. Insomma, l’Empoli resta alla finestra per cercare di cogliere l’eventuale opportunità di portare alla corte di Nicola un profilo importante (anche se di fatto non gioca dal 24 dicembre, dopo che ha pubblicamente attaccato il proprio club riguardo ai mancati pagamenti dello stipendio).

Intanto, in uscita resta calda la pista che porterebbe Destro allo Spezia (le due società avrebbero già trovato l’accordo, ma manca il benestare del giocatore), mentre alcune indiscrezioni di mercato riferiscono di un doppio rifiuto del difensore nazionale albanese Ismajli ad altrettante offerte, anche importanti da parte di due club della capitale russa: la Lokomotiv e il Cska Mosca. Rispedita al mittente anche la richiesta del Cagliari di riportare in Sardegna Razvan Marin, mentre alla futura corsa a Baldanzi (nonostante la stagione tutt’altro che esaltante) si sarebbe inserita anche la Roma.

Si.Ci.