Il mercato. È Okereke il nome per l’attacco

L’Empoli ha intenzione di rinforzarsi in attacco e il nome che circola con più insistenza è quello di David Okereke. A centrocampo invece finisce nuovamente sul taccuino dei dirigenti Zurkowski che ha già fatto bene proprio con Andreazzoli. Da monitorare pure la pista che porta ad Alessio Vita (30 anni) del Cittadella che sogna da tempo il salto in Serie A. In uscita dal Napoli c’è Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000, che vorrebbe più minutaggio e potrebbe lasciare la Campania nei prossimi giorni. Fra i club interessati ci sono Empoli e Cagliari. Da capire naturalmente anche la situazione relativa a Baldanzi definito dal presidente Fabrizio Corsi "il nostro vero acquisto di mercato perché finora è stato enormemente limitato da un infortunio". Sicuramente la società è pronta a intervenire, a centrocampo e in attacco, e verranno valutati in particolare giocatori che altrove stanno trovando meno spazio e vogliono rilanciarsi. Capitolo uscite: il portiere classe 2004 Lovro Stubljar torna in prestito al Domzale. Manca solo l’ufficialità.

I.M.