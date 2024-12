Il mercato. Fazzini alla Lazio: l’accordo è vicinissimo

L’apertura del mercato invernale si avvicina, giovedì prossimo il via ufficiale di questa sessione di riparazione che si chiuderà alla mezzanotte del 3 febbraio, e in casa Empoli ci sarà molto da lavorare. In primis per cercare il sostituto di Fazzini, per il quale la società è vicinissima ad accordarsi con la Lazio. Sul fantasista versiliese c’erano anche Napoli e Fiorentina, ma nelle ultime ore il club biancoceleste ha sorpassato la concorrenza avendo individuato nel trequartista azzurro il rinforzo da regalare a Baroni per il centrocampo.

Da capire quale sarà la formula esatta, si parla di un prestito biennale con obbligo di riscatto a 15 milioni, ma la sensazione che la trattativa possa andare in porto già nei primi giorni di gennaio è forte. È chiaro che con la partenza di Fazzini, l’altro gioiello azzurro Ismajli non si dovrebbe muovere da Empoli, salvo offerte irrinunciabile che appaiono onestamente difficili per un giocatore che a giugno si libera a parametro zero. Il Napoli, comunque, sembra intenzionato a provarci. Del resto privarsi dell’attuale leader della difesa azzurra a gennaio potrebbe essere un rischio, almeno di non avere pronta una valida alternativa. Che non può certo essere lo svincolato Koffi Djidji, 32enne centrale ivoriano con passaporto francese, a patto che venga poi tesserato. Per il momento l’ex Torino, reduce da un lungo infortunio e fermo dallo scorso marzo, nell’ultimo weekend ha sostenuto delle visite mediche e fatto degli appositi test. Da un punto di vista numerico, visto anche la sua esperienza, sarebbe comunque un rinforzo importante per la retroguardia.

Oltre alla difesa, il direttore sportivo Roberto Gemmi sarà chiamato a cercare di fornire qualche altra pedina a D’Aversa un po’ in tutti i reparti perché in questo momento la rosa azzurra è corta. Nelle ultime gare è emerso come ci sia bisogno di qualche alternativa in più sia nelle scelte iniziali, vedi alcuni elementi costretti a giocare fuori ruolo, sia per cambiare in corsa l’inerzia di una partita.

Si.Ci.