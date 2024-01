Il mercato. La Roma insiste per Baldanzi. Marin nel mirino dell’Anversa

Sistemata la trattativa Niang, cosa non da poco visto che ieri sembrava ad un passo dal naufragare, in questi ultimi due giorni di mercato sarà la questione Baldanzi a tenere banco in casa azzurra. Ormai da diversi giorni, infatti, la Roma è uscita allo scoperta individuando nel giovane talento dell’Empoli il colpo giusto per rinforzare la rosa a disposizione di De Rossi, anche in prospettiva futura. Dopo aver ufficializzato ieri l’arrivo dell’esterno mancino spagnolo Angelino dal Galatasaray (Turchia), dove era in prestito dal Lipsia (Germania), nelle ultime ore la società giallorossa sta cercando di di trovare un intesa su cifre e formula con il club del presidente Corsi. La valutazione che da la società di Monteboro al suo gioiello è tra i 15 e 20 milioni di euro e, in casa capitolina, dipenderà molto da quanto budget resta a disposizione per questa finestra di mercato (una soluzione potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, sempre che l’Empoli accetti di non incassare immediatamente). L’idea della Roma è infatti quella di portarlo già ora all’ombra del Colosseo per fargli fare quattro mesi di ambientamento alle spalle di Dybala. Roma che potrebbe essere anche nel destino dell’altro gioiello azzurro, Fazzini, sempre nel mirino della Lazio di Sarri, ma in questo caso si tratta eventualmente di un’operazione da mettere su per giugno. Sempre il club di Lotito si è interessato recentemente anche a Cambiaghi, ma l’Atalanta, proprietaria del cartellino, ha rifiutato la prima offerta biancoceleste e non prenderà in considerazione proposte al di sotto dei 10 milioni. Sempre in uscita, dopo quelle provenienti da Cagliari, tornano le voci su Marin. Il centrocampista rumeno sarebbe infatti finito nel mirino dei belgi dell’Anversa, ma una sua partenza in queste ultime ore di mercato sembra alquanto improbabile. Anche perché l’Empoli, a quel punto, dovrebbe inserire un’altro centrocampista. In una recente intervista Corsi ha confermato l’interesse per Gaetano, che non sta trovando spazio a Napoli, ma imbastire due operazioni in due giorni non sarebbe semplicissimo.