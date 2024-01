Il mercato. Nel mirino ora c’è l’esterno M’Baye Niang

A Zurkowski, si aggiunge Cerri. Dopo il ritorno del centrocampista polacco a Empoli, la dirigenza azzurra piazza un ulteriore colpo di mercato con l’obiettivo di risanare uno dei reparti più in difficoltà di questo Empoli. In attacco è pronto a mettersi in gioco Alberto Cerri, attaccante che grazie alla sua statura cercherà di rendere più pericoloso il gioco offensivo degli azzurri. L’ex Como è stato ufficializzato nella giornata di ieri tramite un’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il classe ’96 ha svolto anche una prima seduta di allenamento con i compagni e contro il Monza sarà verosimilmente convocato. Sempre sul fronte in entrata continua la disputa di mercato tra Empoli e Genoa.

Le due squadre si erano già ritrovato a concorrere per Pellegri del Torino e Cerri del Como e ora sembrerebbero avere un interesse comune per M’Baye Niang, tra le altre ex di Milan e Torino. L’esterno senegalese ha trovato l’accordo per svincolarsi dall’Adana Demirspor e potrebbe fare gola alla società azzurra. Niang vestì la maglia del Genoa già tra il gennaio e giugno del 2015, segnando cinque gol in quattordici presenze. Nel caso in cui optasse per i rossoblu si tratterebbe dunque di un ritorno. Sarà interessante ora capire la situazione legata a Stiven Shpendi (nella foto), il giovane talento dell’Empoli ha ricevuto molti interessamenti dalla Serie B e con l’arrivo di Cerri una sua probabile partenza in prestito in questa sessione si fa sempre più concreta.

Il rischio infatti è che in questa parte di campionato possa trovare sempre meno spazio a disposizione all’interno dello scacchiere di Davide Nicola, mentre in un campionato come quello della Serie B avrebbe l’opportunità di mettere più minuti nelle gambe. Intanto la gara contro il Monza si avvicina, la concentrazione è massima, anche perché adesso non si possono più fare passi falsi. Per l’Empoli è necessario smuoversi da quella pericolosissima posizione in cui si trova da ormai diverse giornate.