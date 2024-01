Il mercato. Niang, si va verso la fumata bianca

Niang, Baldanzi, Cambiaghi. Sono questi i nomi intorno ai quali stanno ruotando questi ultimi giorni di mercato azzurro. Partiamo da quello in entrata del franco-senegalese in forza al club turco dell’Adana Demirspor, perché l’operazione è in fase conclusiva. Incassata la preferenza del giocatore, cercato anche dal Genoa, il club azzurro conta di poter trovare la quadra economica con i dirigenti turchi entro il weekend. Dopo aver messo sotto contratto il terzo allenatore stagionale sarebbe quindi l’ennesimo sforzo economico, specialmente dovesse arrivare a titolo definitivo, a testimonianza di quanto la società non voglia lasciare nulla di intentato pur di raggiungere la salvezza. Veniamo invece al capitolo uscite con Roma e Lazio, che stanno provando ad assicurarsi Baldanzi e Cambiaghi. I giallorossi al momento non hanno ancora formulato una vera e propria offerta, mentre i ’cugini’ sembrano disposti ad alzare la prima rifiutata dall’Atalanta. Impossibile che partano entrambi in questa finestra di mercato. Non è scontato invece che l’Atalanta, proprietaria del cartellino, non possa alla fine accettare l’offerta per Cambiaghi.