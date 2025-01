Il mercato. Spunta Kouame. Basic per sbloccare Fazzini?

L’Empoli continua a lavorare sul mercato per cercare di dare a D’Aversa un nuovo attaccante, ma al momento non ci sono fumate bianche in arrivo. L’obiettivo numero uno resta Shomurodov della Roma, tanto che il Cagliari, altra pretendente all’attaccante uzbeko, si starebbe informando con più insistenza su Dessers del Glasgow Rangers. Anche il trentenne nigeriano con passaporto belga è un’alternativa tenuta in considerazione anche dal diesse azzurro Gemmi.

Intanto anche il nome di Kouame, in uscita dalla Fiorentina, sarebbe stato accostato all’Empoli ma sull’attaccante viola appare in vantaggio il Torino. Un altro nome attenzionato è quello di Marco Nasti, classe 2003 (nella foto) della Cremonese con cui ha giocato 13 gare (solo tre da titolare) segnando due reti in B. Avendo disputato in questa stagione anche una partita di Coppa Italia di Serie C con il Milan Futuro a gennaio non può vestire un’altra maglia, a meno di una deroga da parte della Figc. Si tratterebbe quindi di un affare per l’estate e comunque anche Cagliari e Verona hanno messo gli occhi sul centravanti di Pavia.

Intanto il Torino ha sondato il terreno per capire la valutazione di Anjorin, con l’Empoli che non è disposto a scendere sotto i 15 milioni di euro visto che il 50 per cento di una sua futura rivendita finirà nelle casse del Chelsea, da dove è stato prelevato la scorsa estate a zero. Oltre al Milan, poi, anche la Juventus si è interessata a Goglichidze, che l’Empoli sarebbe anche disposto a cedere in questa finestra di mercato ma mantenendolo poi in prestito fino a fine stagione. Soluzione che avrebbero in mente i rossoneri.

Un’altra trattativa che non deve considerarsi totalmente conclusa è quella di Fazzini alla Lazio, con i biancocelesti capitolini che provano ad inserire il prestito gratuito del ventinovenne centrocampista croato Toma Basic. Intanto, per il settore giovanile è arrivato il sedicenne islandese Jón Breki Gudmundsson, nazionale Under 17 del suo paese, solo omonimo del più famoso attaccante della Fiorentina.

Si.Ci.