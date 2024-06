Il mercato. Tutino, continua il pressing. E spunta Cimino

Riempita anche la casella dell’allenatore, sebbene per l’ufficialità bisognerà attendere di liberare Nicola, ora il rinnovato staff azzurro potrà concentrarsi sulla costruzione della squadra che dal prossimo 17 agosto andrà in cerca di un’altra impresa. Visto anche il recente passaggio in blucerchiato dell’ex diesse azzurro Accardi, si profila uno stretto rapporto con la Sampdoria in sede di mercato. Il club ligure avrebbe messo gli occhi sul portiere Perisan, quest’anno una sola presenza in campionato, e sul centrocampista scozzese Henderson, appena rientrato dal prestito al Palermo in Serie B. Dal canto suo l’Empoli, pur non avendo esercitato il diritto di riscatto, pare intenzionato a valutare il ritorno in azzurro di Bereszynski. L’esperienza, unita ad affidabilità e duttilità, del difensore polacco ora agli Europei di Germania ne fa una pedina preziosa anche per il futuro Empoli. Sempre per il reparto arretrato, il club azzurro ha interesse per Baldovino Cimino (‘04), che nell’ultima stagione di Serie B ha collezionato 16 presenze e un assist col Cosenza del diesse Gemmi, adesso a Empoli. Si tratta di un esterno destro adattabile anche al centro, molto abile in fase di spinta. Sempre per quanto riguarda giocatori del Cosenza, l’Empoli non ha ancora mollato la preso nemmeno su Gennaro Tutino, appena riscattato dai lupi per 2,5 milioni di euro dal Parma e con il quale la società del presidente Guarascio intende fare una cospicua plusvalenza in caso di cessione. Intanto proseguono i contatti con l’Inter per avere in prestito Sebastiano Esposito, reduce da 6 gol e altrettanti assist in B con la Sampdoria ma rientrato al club meneghino dopo che non è scattato il riscatto da parte dei blucerchiati.