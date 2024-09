IL MIGLIORE IN CAMPO. Saracinesca Vasquez. È già una garanzia: "Dietro le mie parate c’è il lavoro di tutti»

Quattro partite di campionato ed altrettanti "Panini player of the match" in bacheca per l’Empoli. Dopo Esposito col Monza e due volte Gyasi a Roma e Bologna, stavolta è Vasquez a ricevere il premio di migliore in campo nell’ultima sfida casalinga con la Juve. "Sono felice per il risultato e di essere stato votato come migliore in campo, dietro c’è il lavoro di tutta la squadra – spiega il portiere azzurro –. La parata più difficile? Penso la prima, su un corner è più difficile il tempo di reazione. Sapevamo che era una partita difficile, sono una squadra forte e abbiamo fatto un gran lavoro difensivo ma anche avuto le nostre occasioni". Non ha segnato, ma ha fatto un gran lavoro per la squadra. Anche Colombo elogia il gruppo: "Come ho lavorato io ha lavorato tutta la squadra – ammette il centravanti –, il risultato è una conseguenza di quello che facciamo insieme sul campo. Ci spendiamo sempre l’uno per l’altro, tutti. Questi primi risultati ne sono la dirette conseguenza, dobbiamo continuare così". Un altro giocatore con rendimento altissimo è Pezzella: "Abbiamo fatto una buonissima partita, alla fine potevamo anche vincere contro un avversario di un calibro sicuramente superiore al nostro – dice l’esterno –. Abbiamo una identità di squadra, sappiamo soffrire e stare bene in campo ma non abbiamo fatto niente, siamo solo all’inizio".