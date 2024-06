IL NUOVO RUOLO. Tonelli verso il ritiro. Entrerà nel vivaio

Nella semifinale scudetto Under 17 vinta contro la Fiorentina ha fatto le veci dello squalificato mister Filippeschi e dall’anno prossimo potrebbe entrare a far parte ufficialmente di uno staff tecnico del vivaio azzurro. Stiamo parlando di Lorenzo Tonelli che, seppur sempre in rosa, di fatto non mette piede in campo dall’aprile 2023 quando entrò al 72’ contro l’Inter dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio subita nel derby di Firenze di un anno prima. A 34 anni, dopo 188 presenze e 15 reti in azzurro in tutte le competizioni (ha giocato anche con Napoli e Sampdoria), il difensore fiorentino si avvia insomma verso il ritiro. Nell’ultima stagione è già stato di fatto collaboratore nell’Under 17, ma ora è pronto ad assumere l’incarico per uno dei gruppi giovanili mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e il suo carisma.